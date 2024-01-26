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16:00, 26 января 2024 года Дневной выпуск программы "Вести-Орел" с Анастасией Тычинской



Расскажем, что важного и интересного произошло к середине 26 января 2024 года:



- Орловцам рассказали о блокадном хлебе.



- Охотнадзор идет по следу. В рейд отправились и "Вести".



- Орловская мастерица знает все о старинном искусстве кружевоплетения.



- Исполнил мечту о домике в деревне! Познакомимся с орловцев, который не побоялся поменять город на сельскую жизнь.





Вести-Орёл



