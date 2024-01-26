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17:00, 26 января 2024 года Жителям Орла рассказали, сколько камер видеонаблюдения работает в городе На сегодняшний день в областном центре 183 камеры.



Фото: архив "Вести-Орел"

В городе Орле стало больше камер видеонаблюдения. За год их количество увеличилось со 102 до 183. Об этом на заседании городского Совета сообщил начальник УМВД России по городу, полковник полиции Алексей Архипов.



- В 2023 году видеокамеры установлены на шести мостах, 31 камера работает в Детском парке. Это позволило обеспечить постоянный мониторинг обстановки на всех этих объектах, - отметили в пресс-службе орловского горсовета.



По словам Архипова, внедрение современных средств обеспечения безопасности помогает предотвращать правонарушения и своевременно задерживать нарушителей правопорядка.





Сергей Мерцалов



