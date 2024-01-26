Главная » Новости



14:30, 26 января 2024 года В Орле вспомнили о блокаде Ленинграда 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения города.







В преддверии восьмидесятилетия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Орловской области "Волонтеры победы" посещают участников блокады, проводят акции и интерактивные уроки "Блокадный хлеб".



Так, поисковики рассказали, из чего готовили блокадный хлеб. 125-граммовую пайку по карточкам выдавали на сутки.



– Это, конечно же, не мука. А отходы добавляли, отруби и даже клей. Тут 125 граммовый кусочек, но он был гораздо меньше. И на вкус что-то безвкусное, пресное, - рассказал руководитель межрегионального поискового объединения "Костер".



А "Волонтеры победы" в школах провели урок памяти "Блокадный хлеб". Ребятам предложили почувствовать себя радистами - разгадать шифровку с помощью азбуки Морзе. Также орловцы посмотрели фильм "Блокада Ленинграда глазами детей", который был создан по воспоминаниям реальных свидетелей.



В Орловской области осталось 14 ветеранов-участников блокады Ленинграда. Десять из них живут в Орле.



– В преддверии 80-летия двое ветеранов отправились в Петербург, остальных мы с волонтерами посещаем, записываем по возможности их воспоминания, - сообщил руководитель регионального отделения "Волонтеры Победы" в Орловской области Кирилл Ишков.





Татьяна Тимохина



