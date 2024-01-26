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11:30, 26 января 2024 года Директора орловской компании заподозрили в неуплате 56 миллионов рублей налогов Руководитель использовал схему искусственного документооборота.



Фото: архив

Следственный комитет на основании материалов УМВД И УФНС России по Орловской области возбудил уголовное дело против директора компании, занимающейся торговлей и производством техники.



Как предварительно установили следователи, с 2018 по 2020 годы директор уклонился от уплаты налогов компанией. Как считает следствие он использовал схему искусственного документооборота. Это позволило уменьшить размер налогов и недоплатить более 56 миллионов рублей.



– В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и иных лиц, причастных к его совершению, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



