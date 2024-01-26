Директора орловской компании заподозрили в неуплате 56 миллионов рублей налогов
Руководитель использовал схему искусственного документооборота.
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Следственный комитет на основании материалов УМВД И УФНС России по Орловской области возбудил уголовное дело против директора компании, занимающейся торговлей и производством техники.
Как предварительно установили следователи, с 2018 по 2020 годы директор уклонился от уплаты налогов компанией. Как считает следствие он использовал схему искусственного документооборота. Это позволило уменьшить размер налогов и недоплатить более 56 миллионов рублей.
– В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и иных лиц, причастных к его совершению, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.