В последние выходные января в Орле ожидается легкий мороз

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16:30, 26 января 2024 года
В последние выходные января в Орле ожидается легкий морозСиноптики обещают от -5 до 0 градусов.
Фото: Ольга Супонева
В последние январские выходные погода ожидается не по-январски мягкой. Столбики термометров покажут от -5 до 0 градусов, синоптики прогнозируют небольшой снег.
Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 27 января в Орле пасмурно, в ночное время -2 днем 0 градусов. Ожидается снег, переходящий в мокрый снег. Атмосферное давление в норме, ветер восточный 3 м/с.
В воскресенье, 28 числа, вновь пасмурное небо, прохладнее: от -5 до -2 градусов. Давление будет выше нормы, небольшой кратковременный снег. Ветер северный 1 м/c.
По предварительному прогнозу, на будущей неделе орловцев ожидают температурные качели: морозы в ночное время и нулевая температура днем.
Ольга СУПОНЕВА
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