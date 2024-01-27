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11:45, 27 января 2024 года На дороге под Орлом водителей предупредили об опасности выезда на встречку Инспекторы ДПС вручили автолюбителям памятки.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орловской области полицейские предупредили водителей об опасности выезда на встречную полосу. Инспекторы ДПС провели профилактическое мероприятие на трассе М2 "Крым".



- При несении службы на автодороге инспекторы ДПС проводили профилактические беседы с водителями и раздавали им памятки. Особое внимание уделялось проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоиснпекции.



Цель подобной профилактики - пресечь нарушения ПДД, которые зачастую заканчиваются трагически.





Ольга СУПОНЕВА



