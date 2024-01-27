В Орле молодежь познакомилась с работой транспортной полиции
Первокурсники посетили с экскурсией линейный отдел.
Фото: ЛО МВД России на станции Орел
В Орле транспортные полицейские устроили экскурсию для студентов. Первокурсники Петербургского университета путей сообщения посетили линейный отдел с экскурсией в рамках акции "Студенческий десант".
Молодым людям рассказали не только о специфике службы, но и как попасть в ряды транспортных полицейских. Сотрудники познакомили ребят с деятельностью криминалистов, научили разбирать и собирать учебные пистолет и автомат, рассказали о безопасности на железнодорожном транспорте.
- В завершение мероприятия ребятам провели экскурсию по линейному отделу. На прощание гости выразили сотрудникам полиции благодарность за мероприятие, и задали интересующие вопросы. Ребята задумались о том, чтобы связать жизнь со службой Отчеству, - рассказали в штабе ЛО МВД России на станции Орел.