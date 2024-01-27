Главная » Новости



13:30, 27 января 2024 года В Орле молодежь познакомилась с работой транспортной полиции Первокурсники посетили с экскурсией линейный отдел.



Фото: ЛО МВД России на станции Орел

В Орле транспортные полицейские устроили экскурсию для студентов. Первокурсники Петербургского университета путей сообщения посетили линейный отдел с экскурсией в рамках акции "Студенческий десант".



Молодым людям рассказали не только о специфике службы, но и как попасть в ряды транспортных полицейских. Сотрудники познакомили ребят с деятельностью криминалистов, научили разбирать и собирать учебные пистолет и автомат, рассказали о безопасности на железнодорожном транспорте.



- В завершение мероприятия ребятам провели экскурсию по линейному отделу. На прощание гости выразили сотрудникам полиции благодарность за мероприятие, и задали интересующие вопросы. Ребята задумались о том, чтобы связать жизнь со службой Отчеству, - рассказали в штабе ЛО МВД России на станции Орел.









Ольга СУПОНЕВА



