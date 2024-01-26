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8:30, 26 января 2024 года

День студента орловская молодежь отметила на ледовом катке

На площади Ленина прошла традиционная "Спортивная студенческая ночь".

Фото: пресс-служба администрации Орла

25 января орловские студенты отметили свой праздник на ледовом катке. Эстафеты, показательные выступления фигуристок, хоккеистов, зимние профессиональные состязания прошли на площади Ленина. В этом году в "Спортивной студенческой ночи" участвовали более 150 орловских парней и девушек.

Молодежь поздравили губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин.

- Этот замечательный праздник имеет богатую историю и очень давние корни. У нас большое количество талантливой молодежи учится в высших учебных заведениях, я думаю, что это будет хорошее подспорье для развития тех проектов, которые на сегодня реализуются в регионе, - обратился к подрастающему поколению Андрей Клычков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, "Спортивную студенческую ночь" проводит Минспорт России по всей стране в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".


Сергей Мерцалов
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