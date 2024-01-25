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21:00, 25 января 2024 года На Орловщине готовятся к сезону охоты Инспекторы с января проводят мониторинг охотничьих угодий.







В Орловской области началась подготовка к сезону охоты. Инспекторы стараются подсчитать, сколько "питомцев" живут в лесу. Так, по следам можно определить не только численность особей, но и даже узнать, куда и откуда шли звери. Например, на территории Нарышкинского природного парка можно встретить зайца, куницу, лису и тетерева с куропаткой. Есть звери и побольше. Это лоси.



Прежде чем выехать на маршрут разрабатывается схема участка. Протяженность может составлять от 5 до 15 километров. В нашей области таких маршрутов около 620. Кроме того, лесники подкармливают животных солью, сеном и зерном, так как в зимний период они ослаблены. Звери очень пугливые, поэтому шуметь здесь запрещено. Нарушителей покоя ждет наказание.



- В прошлом году нами было составлено 15 протоколов об административном правонарушении на водителей, которые на личном автотранспорте заехали на особо охраняемую природную зону, - рассказал заместитель директора особо охраняемых природных территорий Сергей Комиссаров.



К слову, охотники сейчас тоже выходят на прогулку. Особое внимание к оружию. Одна не совпадающая цифра на прикладе и тихое увлечение закончится в отделе полиции. Но тем, кто нелегальное оружие сам принесет в ведомство, еще и заплатят неплохо.











Антон Сорокин



