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21:00, 25 января 2024 года

На Орловщине готовятся к сезону охоты

Инспекторы с января проводят мониторинг охотничьих угодий.



В Орловской области началась подготовка к сезону охоты. Инспекторы стараются подсчитать, сколько "питомцев" живут в лесу. Так, по следам можно определить не только численность особей, но и даже узнать, куда и откуда шли звери. Например, на территории Нарышкинского природного парка можно встретить зайца, куницу, лису и тетерева с куропаткой. Есть звери и побольше. Это лоси.

Прежде чем выехать на маршрут разрабатывается схема участка. Протяженность может составлять от 5 до 15 километров. В нашей области таких маршрутов около 620. Кроме того, лесники подкармливают животных солью, сеном и зерном, так как в зимний период они ослаблены. Звери очень пугливые, поэтому шуметь здесь запрещено. Нарушителей покоя ждет наказание. 

- В прошлом году нами было составлено 15 протоколов об административном правонарушении на водителей, которые на личном автотранспорте заехали на особо охраняемую природную зону, - рассказал заместитель директора особо охраняемых природных территорий Сергей Комиссаров. 

К слову, охотники сейчас тоже выходят на прогулку. Особое внимание к оружию. Одна не совпадающая цифра на прикладе и тихое увлечение закончится в отделе полиции. Но тем, кто нелегальное оружие сам принесет в ведомство, еще и заплатят неплохо.





Антон Сорокин
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