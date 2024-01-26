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8:00, 26 января 2024 года Благодаря ЭКО в Орловской области появилось на свет 88 детей Восемь из них - двойни.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В 2023 году благодаря ЭКО на Орловщине родилось 88 мальчиков и девочек. В этом году специалисты отделения вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ имени Круглой ожидают еще 50 родов.



- Экстракорпоральное оплодотворение - это процесс, в котором участвуют два специалиста: гинеколог и репродуктолог. Гинеколог работает с женщиной, а репродуктолог - с половыми клетками и эмбрионами. Затем, после наступления беременности, пациентку передают на ведение к специалистам в женскую консультацию перинатального центра, здесь же проходят роды, - рассказала Юлия Масло, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ.













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