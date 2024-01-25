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20:30, 25 января 2024 года Орловская школьница написала письмо неизвестному герою СВО А прочел его солдат с позывным "Чебурашка".







Ученица 3-го класса школы № 45 города Орла Маша Горожина отправила письмо нашим бойцам. И специально для Маши с передовой привезли ответ. Видеообращение для юной орловчанки записал боец с позывным "Чебурашка".



Он сам отец двух дочерей примерно такого же возраста. На память о себе он передал Маше подарок. С плюшевым чебурашкой девочка теперь почти не расстается. Так у военного с семьей Маши завязалась дружба.



- Через некоторое время мы узнаем, что этот солдат находится в госпитале. И Маша предложила отправить ему в подарок икону из Алмазной мозаики, которую сделала сама, - рассказала мама девочки Елена Горожина.



Икону уже освятили в церкви и скоро вместе с очередной гуманитарной посылкой доставят на передовую.













Татьяна Тимохина



