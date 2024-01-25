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19:30, 25 января 2024 года Жителям 909 и 908 кварталов Орла могут пересчитать плату за отопление Коммунальная авария случилась 15 января.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцам, оставшимся без отопления и горячей воды, могут пересчитать плату за коммунальные услуги. Речь идет о жителях 908-го и 909-го кварталов, в квартирах которых разорвало радиаторы из-за аварии на теплоносителе. Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин.



Он рассказал, что направил ходатайство в "Орелгортеплоэнерго" о проведении перерасчета за отопление в период, когда была авария и теплоноситель не подавался в дома. Вдовин призвал жителей обращаться с письменными заявлениями в свои управляющие компании и в "Орелгортеплоэнерго".





Сергей Мерцалов



