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20:00, 25 января 2024 года Орловцам подарили "Оранжевое настроение" Воспитанники кадетского отряда "Орлята" рассказали, как защитить дом от пожара.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

24 января в Орле состоялась акция "Оранжевое настроение". Ее цель - предупреждение пожаров и обучение населения мерам безопасности. В работе инспекторам государственного пожарного надзора помогали воспитанники кадетского отряда "Орлята" из детского сада №1.

- Ребята и сотрудники ведомства рассказывали орловцам, как защитить дом от пожара и как действовать в случае возгорания, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.



За знание правил безопасности кадеты вручали участникам акции мандарин - вкусный символ "оранжевого настроения".





Сергей Мерцалов



