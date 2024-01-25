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19:00, 25 января 2024 года

Жители дома на Карачевском шоссе Орла борются со зловонной проблемой

Определить, чья эта зона ответственности пытаются больше года.



Жители дома на Карачевском шоссе, 56 больше года чувствуют неприятный запах из подвала. Виной всему – канализационная труба, которая дала сбой в начале 2023 года.

Жители обратились в управляющую компанию, однако после визита ситуация практически не изменилась.

- Здесь чугун старый оставили, почему не поменяли? Непонятно. Отговорки одни на счету нет денег, я каждый месяц плачу, - рассказал житель дома №56 Сергей Новиков.

Еще одна орловчанка Инна Полякова, которая на Карачевском шоссе живет 30 лет, рассказала, что подвал все больше напоминают свалку. От "аромата" кружится голова.

- Вонь, вы не представляете, у нас все четыре окна открыты, закроем - мы задыхаемся. Мы не знаем, что делать, - пожаловалась Инна Полякова.

В управляющей компании за ремонт трубы ответить не готовы. Как пояснил главный инженер УК, труба стоит на балансе "Водоканала", поэтому за ремонт деньги жителей отдать не получится. А внутри подвала порядок наведут "по мере возможностей".

В любом случае, ремонтные работы проводить можно только при плюсовой температуре. Поэтому орловцам придется ждать до весны.


Юлия Опанасюк
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