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18:00, 25 января 2024 года

Татьянин день в Орловской области отмечают почти 27 тысяч студентов

В этом учебном году в вузы региона поступили 8 818 человек.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня День студента на Орловщине отмечают 26,8 тысяч человек. 55% из них предпочитают очное обучение. Треть орловских студентов учатся заочно, еще 12% - на очно-заочной форме.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в 2023-2024 учебном году в орловские вузы поступили 8 818 человек, из них 51 - люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего в регионе высшее образование получают 159 инвалидов.

В Орловской области 22 общежития, 17 из которых доступны для маломобильных групп населения. Всего в орловских общежитиях проживают 4 911 студентов.


Сергей Мерцалов
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