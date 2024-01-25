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17:30, 25 января 2024 года Андрей Клычков наградил руководителей предприятий за вклад в помощь новым регионам Торжественное мероприятие состоялось в областной администрации.



Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 25 января вручил награды руководителям орловских предприятий за вклад в восстановление новых российских территорий. Пять человек отметили благодарственными письмами от Минстроя России за вклад в проекты по развитию новых регионов Российской Федерации.



– Орловщина участвует в восстановлении разрушенного хозяйства, инфраструктуры новых российских территорий – Луганской Народной Республики и конкретно Троицкого района. В этой связи нами поддержано предложение Министерства строительства и ЖКХ РФ о награждении соответствующим Благодарственным письмом руководителей и сотрудников предприятий региона, принимавших участие в данной работе в 2023 году, - сказал губернатор.



Благодарственными письмами отметили Юрия Бондарева, Максима Васильева, Николая Дубровина, Сергея Изотова и Владислава Терновых. Глава региона поблагодарил орловцев за труд и отметил, что эта работа - яркое проявление патриотизма.





Сергей Силаев



