Последствия снегопада в Орле устраняют 53 единицы спецтехники
На общественных территориях работают 79 уборщиков.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле продолжают бороться с последствиями вчерашнего снегопада. На дорогах областного центра работает спецтехника "Спецавтобазы", а в каждом дворе трудятся дворники управляющих компаний.
Как сообщилив пресс-службе администрации города, в ночь с 24 на 25 января с орловских улиц было вывезено 3300 кубометров снега. На обработку дорожной сети от наледи израсходовано 311 тонн пескосоляной смеси.