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18:30, 25 января 2024 года Семнадцать иностранцев выдворили за пределы Орловщины Всего за новогодние праздники выявлено 139 правонарушений в сфере миграции.



Фото: архив "Вести-Орел"

Во время новогодних каникул полицейские и росгвардейцы провели рейды. Их цель - пресечение незаконного пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами.



Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, во время проверки выявили 139 нарушений в сфере миграции. Семнадцать иностранцев, нарушивших сроки пребывания в Орловской области, выдворили из России. Въезд на территорию РФ им закрыли на пять лет.





Сергей Мерцалов



