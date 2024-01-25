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16:30, 25 января 2024 года Переселенцы могут получить выплату от орловского отделения Красного Креста Материальная выплата назначается многодетным семьям.







В 2023 году более 600 семей, переехавших в Орловскую область из Украины и Донбасса, получили материальную поддержку от пяти до пятнадцати тысяч рублей. На помощь и в 2024 году могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети с ограничениями по здоровью и малыши до трех лет.



Помимо этого, можно получить бесплатную психологическую консультацию. В 2024 году стартовая сумма выплат увеличится до шести тысяч рублей.



– Просто позвонить в региональное отделение озвучить ФИО и сообщить о том, что изменений нет, если изменения есть - необходим визит в реготделение с подтверждением изменения документов, - пояснила председатель Орловского регионального отделения Российского Красного Креста Ольга Тесленко.





Сергей Силаев



