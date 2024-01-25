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15:00, 25 января 2024 года

Центральную улицу Мценска стилизуют под старину

Общая протяженность участка - 1066 метров.

Фото: архив "Вести-Орел"

Центр города Мценска в Орловской области стилизуют под старину. Здесь появятся верстовые столбы, чугунные фонари и "старомодные" таблички с названиями улиц и номерами домов.

В прогулочной зоне, которую частично замостят брусчаткой, откроется несколько городских чайных гостиных - "У Фета", "У Шеншиных" и "У Измайловых". Кроме того, здесь установят памятник героине повести Николая Лескова Леди Макбет. Все это часть проекта "Мценская верста" в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщает тг-канал "Орловская область", проект стал победителем VIII Конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного по поручению Президента РФ Владимира Путина.


Сергей Мерцалов
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