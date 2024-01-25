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14:00, 25 января 2024 года В Орловской области иностранец ответит перед судом за вымогательство у подростка Расследование уголовного дела завершил следственный комитет.



Фото: архив

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, который обвиняется в вымогательстве.



Как установило следствие, 21-летний иностранец 4 ноября 2023 года в Заводском районе Орла вступил в конфликт с 16-летним парней, ударил его локтем и потребовал отдать ему деньги, после чего убежал с места происшествия. Предварительное следствие завершено. Обвиняемый вину не признал.



– Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела контролировалось в центральном аппарате СК России, - сообщили в следственном комитете.





Сергей Силаев



