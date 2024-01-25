Главная » Новости



13:30, 25 января 2024 года В Орловской области за неделю на нацпроекты потратили почти 130 миллионов Такие цифры озвучили на совещании с главами районов.



Фото: пресс-служба областного правительства

В Орловской области с 18 по 25 января за неделю потратили 127 миллионов рублей по нацпроектам.



– В текущем году в Орловской области предусмотрена реализация 46 региональных проектов. Для их финансового обеспечения выделяется свыше 6 млрд рублей. На реализацию муниципальных проектов предусмотрено более 1,9 млрд рублей, - отметил губернатор.



Средства направили на оплату работ по строительству моста в деревне Тайное Орловского округа, на работу регионального центра компетенций и выплаты медикам. С начала 2024 года на реализацию нацпроектов направили уже свыше 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



