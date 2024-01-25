Орловские школьники пройдут итоговое собеседование по русскому языку 14 февраля
Для девятиклассников это допуск к ГИА.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области собеседование по русскому языку пройдет 14 февраля. Эксперты определят, насколько обучающиеся владеют текстом, разговором, могут излагать мысли и разговаривать контекстно.
Школьники пройдут итоговое собеседование в своих школах. Для них создадут максимально удобные условия. При наличии медицинских показаний дети могут пройти испытание из дома, а также в письменной форме.
– Знания школьников оценивают учителя русского языка и литературы, но эти учителя не являются педагогами данных выпускников, что позволяет сделать оценку независимой, - подчеркнула руководитель департамента образования Ирина Патронова.