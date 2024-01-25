Орловский священник рассказал, почему Татьяну считают покровительницей студентов
Православная церковь 25 января вспоминает мученицу Татьяну.
25 января православная церковь вспоминает мученицу Татьяну. Она жила в III веке - во времена, когда за проповедование христианства можно было лишиться жизни. Однако святая решила, что посвятит себя служению Господу.
Руководитель молодежного отдела Орловской епархии, иерей Дионисий Костомаров рассказал корреспонденту "Вести-Орел" Юлии Опанасюк, почему святую считают покровительницей российских студентов.