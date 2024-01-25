четверг 25.01.2024 12:52:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:45, 25 января 2024 года

В Орле разрушающийся дом на Наугорском шоссе посетила комиссия

В нее вошли работники прокуратуры, МЧС, представители власти и управляющей компании.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Проблемный дом №25 на Наугорском шоссе в Орле посетили прокурор региона Алексей Тимошин, первый замгубернатора в правительстве Владимир Ивановский, и.о. руководителя департамента надзорной деятельности Сергей Гнеушев, сотрудники МЧС, директор УК "Сатурнстрой".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ранее жители дома обратились с просьбой о помощи к Алексею Тимошину. Обращал внмание на ситуацию и "Народный фронт". В доме проживают порядка 300 человек.

По итогам съезда было установлено, что подвал частично подтоплен, кирпичная кладка рушится, краска отслаивается, в некоторых местах есть следы от залитий с крыши. Управляющая компания меры не принимает.

По поручению прокуратуры директору управляющей компании направили представление об устранении нарушений, материалы проверки направлены в департамент надзорной деятельности. Также по поручению региональной прокуратуры УМВД организовало проверку расходования средств УК.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести дополнительные проверки. Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.