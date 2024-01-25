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11:45, 25 января 2024 года В Орле разрушающийся дом на Наугорском шоссе посетила комиссия В нее вошли работники прокуратуры, МЧС, представители власти и управляющей компании.



Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Проблемный дом №25 на Наугорском шоссе в Орле посетили прокурор региона Алексей Тимошин, первый замгубернатора в правительстве Владимир Ивановский, и.о. руководителя департамента надзорной деятельности Сергей Гнеушев, сотрудники МЧС, директор УК "Сатурнстрой".



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ранее жители дома обратились с просьбой о помощи к Алексею Тимошину. Обращал внмание на ситуацию и "Народный фронт". В доме проживают порядка 300 человек.



По итогам съезда было установлено, что подвал частично подтоплен, кирпичная кладка рушится, краска отслаивается, в некоторых местах есть следы от залитий с крыши. Управляющая компания меры не принимает.



По поручению прокуратуры директору управляющей компании направили представление об устранении нарушений, материалы проверки направлены в департамент надзорной деятельности. Также по поручению региональной прокуратуры УМВД организовало проверку расходования средств УК.



Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести дополнительные проверки. Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.





Сергей Силаев



