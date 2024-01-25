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11:30, 25 января 2024 года Студенческие приметы: почему на экзамен нужно приходить в старой одежде и зачем закрывать учебник перед зачетом В День студента делимся с вами самыми популярными суевериями и приметами учащейся молодежи.



Фото: архив

25 января – День студента. Самая горячая пора у студентов – сессии. Знания знаниями, но удача не мешала никогда. А традиции, как ее привлечь и не спугнуть, получив хорошую оценку, подхватывают из поколения в поколение. Редакция сайта "Вести-Орел" собрала самые интересные студенческие приметы.



Старье на себя!



На экзамены лучше всего ходить в старой, удобной одежде. Идеально, если вы будете носить что-то, что приносит вам удачу, например, ваши любимые кроссовки или кофточку. Опытные студенты советуют избегать новой одежды, так как считается, что она не обладает вашей энергией и может помешать вспомнить нужную информацию на экзамене.



Халява, ловись!



Это самая верная и самая популярная примета. В ночь перед экзаменом, ровно в полночь, открываете пошире форточку и вашу зачетку. Трижды громко кричите: "Халява, ловись!" и сразу захлопываете зачетку.



Открыть ее должен уже только ваш экзаменатор! Считается, что пойманная Халява поможет вам вытащить именно тот билет, ответ на который вы точно знаете.



Начисти пятак!



Раньше, когда студенты готовились к экзаменам, они клали пятирублевую монету под левую пятку своей обуви. Сегодня же можно просто просить повесить свои вещи в гардеробе на номере 5, 55 или 555, чтобы привлечь удачу на экзамене. Считается, что цифра "5" приносит удачу и помогает сдать экзамен на высокий балл.



Уходя, закрой конспект!



Во время подготовки к сессии, отвлекаясь, например, на еду или поход в туалет, всегда закрывай учебники и конспекты! Не оставляй их открытыми.

Считается, что в противном случае полученные до этого момента знания могут вылететь из головы в самый важный момент.





Александра Бахтина



