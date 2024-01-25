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11:07, 25 января 2024 года В Орле капитально отремонтируют более трех километров дорог Работы проведут в рамках нацпроекта.



Фото: архив

В Орле в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году отремонтируют более трех километров дорожного полотна. В порядок приведут улицу Городскую. Работы на участке в 1,35 километра начались еще в 2023 году. Здесь уже установлены бордюры, уложена плитка, заменены остановочные павильоны, светильники.



Также в 2024 году в Орле отремонтируют 1,6 километра дороги по улице Михалицына и прилегающую территорию. Кроме того, в 2024 году пройдет первый этап капремонта дороги Колпна – Моховое – граница Курской области, рассказали в пресс-службе областного правительства.



В Орловском округе планируется отремонтировать более пяти километров дорог на средства нацпроекта: в деревне Становое по улице Школьной, деревне Шепино по улице Центральной. В Знаменке ремонт пройдет по улицам Школьной и Ленина. Также в округе планируют сдать мост в деревне Тайное в марте 2024 года.





Сергей Силаев



