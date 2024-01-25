В павильоне Орловской области на выставке "Россия" проходит неделя образования
Потенциал региона в этом направлении представил ОГУ.
Фото: пресс-служба правительства региона
Гостям павильона на выставке-форуме "Россия" предложат изготовить сувенир по мотивам орловского списа, куклу-оберег, народные игровые куклы. Также гостей литературного стенда могут научить писать фанфики.
По информациипресс-службы правительства региона, в рамках мастер-класса "Профессиональный калейдоскоп" посетители познакомятся с медицинскими профессиями и навыками оказания первой помощи. Желающие смогут послушать короткий рассказ о раскопках на Судбищах и сделать фото на память со стрельцом в образе из XVI века.
Экспозиция Орловской области работает в павильоне №75 на ВДНХ. Вход на выставку свободный.