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10:36, 25 января 2024 года В павильоне Орловской области на выставке "Россия" проходит неделя образования Потенциал региона в этом направлении представил ОГУ.



Фото: пресс-служба правительства региона

Гостям павильона на выставке-форуме "Россия" предложат изготовить сувенир по мотивам орловского списа, куклу-оберег, народные игровые куклы. Также гостей литературного стенда могут научить писать фанфики.



По информации пресс-службы правительства региона, в рамках мастер-класса "Профессиональный калейдоскоп" посетители познакомятся с медицинскими профессиями и навыками оказания первой помощи. Желающие смогут послушать короткий рассказ о раскопках на Судбищах и сделать фото на память со стрельцом в образе из XVI века.



Экспозиция Орловской области работает в павильоне №75 на ВДНХ. Вход на выставку свободный.





Сергей Силаев



