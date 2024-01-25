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10:00, 25 января 2024 года Орловцы поучаствовали в открытии Года семьи в России Старт дал глава государства Владимир Путин.



Фото: академический театр Тургенева

В России официально дали старт Год семьи на выставке-форуме "Россия". На площадке всероссийского семейного форума "Родные-любимые" состоялась встреча Владимира Путина с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". Орловскую область представили семьи Карташевых и Петровых.



– Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт, - отметил президент.



В Орловской области статус многодетных имеют более девяти тысяч семей. Их количество последние годы увеличивается.





Сергей Силаев



