В Орловской области в сгоревшем гараже найдено тело пожилого мужчины
Пожар случился в райцентре Долгое.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В поселке Долгое на улице Маяковского 24 января случился пожар - горела хозпостройка с совмещенным с ней гаражом. Погиб мужчина 82 лет.
- На момент прибытия пожарных строение гаража горело изнутри по всей площади, конструкции кровли частично обрушились, существовала угроза распространения огня на жилой дом. В результате пожара гараж выгорел на площади 32 кв. м, сгорела кровля над гаражом, огнем также уничтожен автомобиль "ВАЗ", находившийся внутри гаража, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина возгорания пока что не установлена, специалисты работают над выяснением всех обстоятельств.