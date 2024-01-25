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9:30, 25 января 2024 года В Орловской области в сгоревшем гараже найдено тело пожилого мужчины Пожар случился в райцентре Долгое.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В поселке Долгое на улице Маяковского 24 января случился пожар - горела хозпостройка с совмещенным с ней гаражом. Погиб мужчина 82 лет.



- На момент прибытия пожарных строение гаража горело изнутри по всей площади, конструкции кровли частично обрушились, существовала угроза распространения огня на жилой дом. В результате пожара гараж выгорел на площади 32 кв. м, сгорела кровля над гаражом, огнем также уничтожен автомобиль "ВАЗ", находившийся внутри гаража, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Причина возгорания пока что не установлена, специалисты работают над выяснением всех обстоятельств.





Ольга СУПОНЕВА



