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21:25, 24 января 2024 года На Орловщине решают, как быстро обеспечить доступ к укрытиям Тему поднял губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава Орловской области Андрей Клычков вышел в прямой эфир в соцсетях, чтобы пообщаться с жителями. Темой сегодня, 24 января, стало утреннее ЧП: на Орловщине утром было сбито несколько беспилотников.



Поднял губернатор вопрос доступа к укрытиям. По словам Клычкова, сейчас идет поиск решения, как быстро обеспечить доступ жителей в подвалы МКД на случай, если будет объявлен сигнал тревоги.



Также глава области попросил жителей дать знать, нужно ли создавать укрытия в общественных местах и местах скопления людей: такая инициатива сейчас тоже в стадии обсуждения.





Ольга СУПОНЕВА



