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20:30, 24 января 2024 года Орловцы узнали, как уберечь свое имущество от холода В зимний период необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.







Зима не перестает удивлять орловцев изменчивой погодой. Дома у каждого в обиходе обогреватель на случай резкого похолодания. Но прибор может принести в дом не только тепло, но и стать причиной пожара.



Для автолюбителей зима тоже не в радость, заморозки не редко становятся причиной поломки. О том как уберечь себя и свое имущество в холода рассказал Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин



