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19:55, 24 января 2024 года Орловская молодежь с нарушением слуха проявляет себя в спорте и творчестве Движение общества глухих получило второе рождение.







В 2023 году орловское движение регионального общества глухих возглавил легкоатлет Илья Аксенов.



Илья Колганов - один из тех ребят, кто нашел место в жизни. Массаж - не только работа, но и способ помогать окружающим.



– Важно, чтобы клиенты были довольны, расслаблены, чтобы они получили хорошее самочувствие, - отметил мастер спорта международного класса по вольной борьбе, массажист Илья Колганов.



Орловцы с нарушением слуха в Орле объединены региональным обществом глухих. Впервые молодежная ячейка появилась в 2005 году, с 2021 - получила второе рождение. Официально в обществе семь человек, но в мероприятиях участвуют гораздо больше. Подробнее - в сюжете Анастасии Дороховой.







Анастасия Дорохова



