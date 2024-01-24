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16:15, 24 января 2024 года

Владимир Путин дал старт Году семьи

В Орловской области статус многодетных имеют более 9000 семей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи на форуме "Родные - любимые", который проходил на международной выставке "Россия" на ВДНХ.
По словам главы государства, за последние годы количество многодетных семей в стране увеличилось на 26%, а число детей, воспитывающихся в них, выросло на 30%.

Такая же тенденция на протяжении пяти лет сохраняется и в Орловской области. Количество многодетных увеличивается с каждым годом. Сейчас такой статус имеют более 9000 орловских семей. Им оказывают различные меры социальной поддержки. Также в регионе открыта сеть семейных МФЦ, где доступен максимальный пакет услуг. Ключевым партнёром региональных семейных МФЦ является "Орловский социальный кластер".


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