Орловские казаки приняли присягу

Церемония состоялась в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери Орла.
Фото: Орловская митрополия
21 января орловские казаки присягнули на верность Отечеству. Как сообщили в Орловской митрополии, торжественная церемония состоялась в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери города Орла.
После присяги бойцы решили добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции. С напутственным словом к ним обратился иерей Максим Ерескин. Он призвал казаков мужественно служить Отечеству и пожелал им вернуться домой целыми и невредимыми.
По окончании церемонии воинам вручили карманные молитвословы и иконы.