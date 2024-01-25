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8:00, 25 января 2024 года На Орловщине в 2024 году снова состоится "Тотальный диктант" Акция отмечает 20-летие.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет в 2024 году 20 апреля. Все желающие смогут проверить свой уровень грамотности.



В 2024 году текст для диктанта написала российская писательница, журналистка Анна Матвеева. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, текст, который напишут участники весной, будет посвящен дневникам. Из него слушатели узнают об истории дневника как жанра, исторических личностях - авторах знаменитых дневников.



Тотальный диктант в 2024 году пройдет с использованием средств, предоставленных фондом президентских грантов. Подробнее о проекте можно узнать на сайте.





Сергей Силаев



