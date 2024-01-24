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15:15, 24 января 2024 года

Павел Меркулов награжден медалью "За помощь в специальной военной операции"

Директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Павел Меркулов награжден медалью "За помощь в специальной военной операции".


Награду вручил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прошедшего 23 января совместного заседания Совета ректоров и
Общественной палаты Орловской области. Медалью "За помощь в специальной военной операции" награждаются граждане Российской Федерации и коллективы организаций за помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Награда подтверждает благодарность и признание усилий и вклада людей, которые поддерживают и помогают военнослужащим в осуществлении их задач.

- Сейчас внимание всей страны приковано к специальной военной операции, и помощь бойцам становится выражением поддержки и солидарности со стороны общества. Это создает общность людей, объединенных стремлением помочь и поддержать тех, кто стоит на защите своей страны, - отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.
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