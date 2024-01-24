Орловцы начали пользоваться порталом "Умный город"
Зарегистрировались почти 200 человек.
Орловцам стал доступен портал "Умный город". С его помощью жители областного центра могут выбрать маршрут без пробок и заранее сэкономить время, а также узнать, где припарковаться, сообщить об аварии и узнать, где ведутся дорожные работы.
Информация о парковках обновляется с каждым днем. Отмечать на карте их помогают жители. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно пройти недолгую регистрацию и не забыть подтвердить учетную запись в письме на электронной почте.
В проекте "Умный город" принимает участие уже более 200 российских городов. Теперь в их число вошел и Орел.