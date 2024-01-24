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15:30, 24 января 2024 года Под Орлом столкнулись две легковушки От удара один из автомобилей улетел в кювет.



Фото: Мария Семак

В Мценском районе произошла авария. На зимней трассе столкнулись "Лада Гранта" и "Хендай Соната". От удара отечественная легковушка оказалась в кювете.





На месте ДТП работают представители региональной Госавтоинспекции, пожарные и медики. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает корреспондент "Вести-Орел" Мария Семак.





Вести-Орёл



