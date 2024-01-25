Главная » Новости



7:30, 25 января 2024 года В Орловской области появятся два кванториума в 2024 году На закупку оборудования направят более 40 миллионов рублей.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Два кванториума заработают в Орловской области в 2024 году. На закупку оборудования в детские технопарки направят свыше 42 миллионов рублей.



Напомним, что в 2023 году в городском парке открылось отремонтированное здание кванториума. Его площадь – более двух тысяч квадратных метров. В то же время школьный кванториум в областной столице пока что один. Он функционирует на базе гимназии №19.





Сергей Силаев



