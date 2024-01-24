среда 24.01.2024 18:34:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:45, 24 января 2024 года

Андрей Клычков побывал с рабочим визитом на предприятии "Три точки"

Завод выпускает телематическое оборудование для автопроизводителей.


24 января губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил предприятие "Три точки", зарегистрированное в качестве резидента на территории особой экономической зоны "Орел". В сентябре 2023-го здесь запустили в серийное производство устройство ЭРА-ГЛОНАСС MisosEra. До декабря было выпущено более 22 тысяч таких устройств.

В настоящее время на предприятии "Три точки" трудятся 52 человека. Завод готовится к расширению. Уже завтра сюда поступит новое оборудование, благодаря которому объем производства увеличат в три раза. Установка и пусконаладка запланированы в первых числах февраля. А объем инвестиций в производство в текущем году составит более 22,5 миллионов рублей.


Мария Семак
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.