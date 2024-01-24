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14:45, 24 января 2024 года Андрей Клычков побывал с рабочим визитом на предприятии "Три точки" Завод выпускает телематическое оборудование для автопроизводителей.





24 января губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил предприятие "Три точки", зарегистрированное в качестве резидента на территории особой экономической зоны "Орел". В сентябре 2023-го здесь запустили в серийное производство устройство ЭРА-ГЛОНАСС MisosEra. До декабря было выпущено более 22 тысяч таких устройств.



В настоящее время на предприятии "Три точки" трудятся 52 человека. Завод готовится к расширению. Уже завтра сюда поступит новое оборудование, благодаря которому объем производства увеличат в три раза. Установка и пусконаладка запланированы в первых числах февраля. А объем инвестиций в производство в текущем году составит более 22,5 миллионов рублей.





Мария Семак



