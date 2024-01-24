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14:00, 24 января 2024 года Почти 600 тонн смеси соли и песка высыпали за сутки на дороги Орла Для нынешнего зимнего сезона это рекорд.



Фото: архив "Вестей"

В Орле за сутки израсходовано 595 тонн пескосоляной смеси для борьбы с гололедом. Как сообщили в администрации - это рекордная цифра.



Зимняя уборка продолжается. Сегодня, 24 января, она идет во всех районах города: техника и рабочие чистят проезжую часть, тротуары. По планам, сегодня в порядок приведут не только центральные магистрали, но также скверы в Заводском, Советском, Железнодорожном и Северном районах. Кроме того, предстоит расчистить выезд от подстанции скорой помощи до Московского шоссе.





Ольга СУПОНЕВА



