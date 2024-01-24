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13:00, 24 января 2024 года В Кромском районе из-за замыкания случился пожар в частном доме ЧП случилось в селе Кривчиково.





В селе Кривчиково Кромского района случился пожар. Вечером 23 января замкнуло проводку, с огнем боролись спасатели из двух пожарных частей и добровольцы.



- На момент прибытия пожарных дом частично горел изнутри, кровля обрушилась, существовала угроза распространения на внутренние помещения дома и рядом стоящую хозпостройку. В результате пожара в доме выгорело помещение кухни на 18 кв.м., выгорела кровля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Огонь удалось затушить, не дать ему перекинуться на соседнее строение. Пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.









Ольга СУПОНЕВА



