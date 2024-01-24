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11:52, 24 января 2024 года В орловской больнице Семашко теперь можно пройти восстановление после инсульта В медучреждении открылось отделение медицинской реабилитации.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В больнице им. Семашко в Орле открылось отделение реабилитации. Здесь смогут восстановиться пациенты с поражениями центральной нервной системы, в основном те, кто перенес инсульт.



Для работы с людьми, которым заново приходится учиться ходить, говорить и обслуживать себя, сформирована бригада специалистов. В нее вошли врачи разного профиля, от невролога до логопеда.



- Пациенты будут заниматься на современных тренажерах и комплексах. Среди них - стабилоплатформа, аппараты для механотерапии и электростимуляции, система для активной реабилитации верхних конечностей и многое другое. Все это позволит восстановить координацию и равновесие, развить мелкую моторику верхних конечностей, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.







Ольга СУПОНЕВА



