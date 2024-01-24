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12:30, 24 января 2024 года В Мценской больнице пройдут уроки для пациентов с диабетом Слушателями могут стать люди, впервые столкнувшиеся с диагнозом.



Фото: архив "Вестей"

В школе сахарного диабета на базе Мценской районной больницы Орловской области пройдут уроки для пациентов. Слушателями могут стать люди, которые впервые столкнулись с диагнозом сахарный диабет.



Как сообщили в региональном депздраве, специалисты научат контролировать показатели, расскажут о различных видах терапии и профилактике осложнений, а также помогут преодолеть растерянность, которая часто возникает после постановки диагноза. Вести уроки в Мценской ЦРБ будет врач-эндокринолог Светлана Гусейнова.



Подобные школы открываются в рамках национального проекта "Здравоохранение".











Ольга СУПОНЕВА



