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12:00, 24 января 2024 года
ФК "Орел" продолжает готовиться к новому сезонуРуководитель департамента физической культуры и спорта дал интервью "Вести-Орел".
Главная спортивная стройка Орловской области завершена, ФК "Орел" готовится к новому сезону.
Об этих и других спортивных событиях корреспонденту "Вести-Орел" Анастасии Дороховой рассказал в интервью руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.
Анастасия Дорохова
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