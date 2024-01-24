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11:00, 24 января 2024 года В Орле молодой водитель "Лады" сбил пенсионерку прямо на переходе ДТП случилось на улице Бурова.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Северном районе Орла пожилая женщина попала под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе. 23 января молодой водитель "Лады" вовремя не затормозил и сбил пешехода на улице Бурова.



Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось в районе дома №2 по Бурова. 22-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Лада Гранта" в сторону Московского шоссе, в этот момент дорогу по нерегулируемой зебре переходила 71-летняя женщина. Машина сбила ее.



- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в ООКБ, после осмотра отпущена, - прокомментировали в Госавтоинспекции.





Ольга СУПОНЕВА



