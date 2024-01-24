среда 24.01.2024 13:38:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:00, 24 января 2024 года

В Орле молодой водитель "Лады" сбил пенсионерку прямо на переходе

ДТП случилось на улице Бурова.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Северном районе Орла пожилая женщина попала под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе. 23 января молодой водитель "Лады" вовремя не затормозил и сбил пешехода на улице Бурова.

Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось в районе дома №2 по Бурова. 22-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Лада Гранта" в сторону Московского шоссе, в этот момент дорогу по нерегулируемой зебре переходила 71-летняя женщина. Машина сбила ее. 

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в ООКБ, после осмотра отпущена, - прокомментировали в Госавтоинспекции.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.