В Орле молодой водитель "Лады" сбил пенсионерку прямо на переходе
ДТП случилось на улице Бурова.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
В Северном районе Орла пожилая женщина попала под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе. 23 января молодой водитель "Лады" вовремя не затормозил и сбил пешехода на улице Бурова.
Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось в районе дома №2 по Бурова. 22-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Лада Гранта" в сторону Московского шоссе, в этот момент дорогу по нерегулируемой зебре переходила 71-летняя женщина. Машина сбила ее.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в ООКБ, после осмотра отпущена, - прокомментировали в Госавтоинспекции.