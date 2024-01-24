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10:30, 24 января 2024 года В Орле эвакуировали 10 человек из-за пожара в многоэтажке на Рощинской Огонь повредил балконы двух квартир.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на Рощинской улице случился пожар. Утром 23 января пожарные боролись с огнем в многоквартирном доме.



Сигнал о пожаре в МЧС поступил около 7 часов, очагом возгорания стал балкон одной из квартир на втором этаже. Пришлось эвакуировать жильцов, 10 человек. Огонь грозил перекинуться на соседние квартиры, удалось локализовать пламя, однако оно успело повредить балкон этажом выше. Уже известна предварительная причина возгорания: в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области сообщают, что пламя разбушевалось из-за аварийного режима работы электроустановки на балконе.



К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.





Ольга СУПОНЕВА



