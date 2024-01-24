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10:00, 24 января 2024 года

В Орле сотрудники федерального СК примут жителей по вопросам аварийного жилья

А также долевого строительства и предоставления квартир сиротам.


26 января в Орле проведут личный прием жителей сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России и руководство регионального следкома. Орловцы могут обратиться к следователям по вопросам расследования уголовных дел и проведения проверок в сфере переселения из аварийного жилья, нарушения прав дольщиков, предоставления квартир детям-сиротам. 

В СУ СК РФ по Орловской области сообщили, что с учетом сложившейся обстановки в городе Орле и области проведение приема граждан будет осуществляться дистанционно.

Предлагаем жителям сформировать письменные обращения по указанной ранее тематике, адресовав их Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину и подать в следственное управление по адресу: г.Орел, ул. Комсомольская, д.231 в период с 26.01.2024 по 31.01.2024, - сообщили в ведомстве.

По возникающим вопросам можно обращаться к старшему помощнику руководителя следственного управления СК России по Орловской области (по приему граждан и документационному обеспечению) Шебанову А.Г. по телефону 8 (486-2) 59-19-61.



Ольга СУПОНЕВА
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