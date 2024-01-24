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21:00, 23 января 2024 года Орловцы пересаживаются на электрокары Из плюсов - отсутствие транспортного налога и свободный проезд по платным трассам.







В Орловской области зарегистрировано более 100 электрокаров и цифра стремительно растет. А вот заправки - всего три. Одна из них находится в деревне Жилино Орловского муниципального округа. Зарядная станция оснащена двумя терминалами, что дает возможность заправлять сразу два электрокара.



С 2016 года все три заправки в нашем регионе работают в тестовом режиме. Это позволяет беспрепятственно, не используя никаких карт, подзарядиться. Правда, все они относятся к медленным, а это значит, что для полного аккумулятора необходимо в среднем 6 часов. В 2024 году всю систему электрозаправок на Орловщине ждет масштабная модернизация. Подробнее - в репортаже Екатерины Габовой.





Екатерина Габова



